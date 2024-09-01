Силы ПВО сбили беспилотник ВСУ на подлете к Ярославлю

«На подлете к Ярославлю отражена атака украинского БПЛА. На месте его падения разрушений и пострадавших нет», — написал он в своем Telegram-канале.
По словам Евраева, на территории региона могут находиться фрагменты дрона, которые необходимы для следствия. В случае их обнаружения немаловажно отойти на безопасное расстояние и сообщить о местонахождении БПЛА по телефону 112.
Губернатор Ярославской области отметил, что работа подразделений Минобороны, а также силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается.
В этот же день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации БПЛА недалеко от Подольска. Позднее он заявил, что силами ПВО был сбит еще один беспилотный летательный аппарат, летевший на Москву. После этого он указал, что в городском округе Ступино был уничтожен третий дрон, над районом Одинцово — четвертый, в Ленинском городском округе — пятый, в районе московской НПЗ и в округе Раменки — шестой и седьмой.
Также Собянин сообщил об уничтожении еще двух БПЛА в Раменском городском округе.
Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года президентом России Владимиром Путиным. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.