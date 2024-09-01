Силы ПВО сбили беспилотник ВСУ на подлете к Ярославлю

В этот же день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации БПЛА недалеко от Подольска. Позднее он заявил, что силами ПВО был сбит еще один беспилотный летательный аппарат, летевший на Москву. После этого он указал, что в городском округе Ступино был уничтожен третий дрон, над районом Одинцово — четвертый, в Ленинском городском округе — пятый, в районе московской НПЗ и в округе Раменки — шестой и седьмой.