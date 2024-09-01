Экс-замглавы Минобороны Иванов обещал суду не скрываться, если его отпустят из СИЗО

«Обвиняемый Иванов и его адвокаты возражали против удовлетворения ходатайства следователя о продлении срока содержания под стражей, указав, что доводы следствия голословны и не обоснованы, причастность Иванова к инкриминируемому преступлению не подтверждается представленными материалами уголовного дела. Иванов намерений скрываться или препятствовать производству по делу не имеет, имеет постоянное место жительства, прочные социальные связи, имеет на иждивении малолетних детей, исключительно положительно характеризуется, имеет награды и благодарности, в связи с чем просили отказать в удовлетворении ходатайства следователя и избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий», — говорится в документе. Там же говорится, что суд отнесся к этому доводу скептически и принял во внимание позицию СК, которая состоит в том, что бывший замминистра может скрыться, если его освободить из следственного изолятора.