В Приморье пенсионерка избила девушку и окунула ее лицом в лужу

В Приморье пенсионерка избила девушку, оттаскала ее за волосы и окунула лицом в лужу. По словам очевидцев, все это пожилая женщина сделала потому, что подозревала жертву в проституции, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Пока неясно, кем пострадавшая является пенсионерке. Но, судя по видео от очевидцев, девушка даже не пыталась оказать сопротивление, просила только не тащить ее так сильно за волосы. За пострадавшую никто даже не попытался заступиться.
Заявление в полицию жертва не писала, но после того, как видео увидит полиция, вероятнее всего, специалисты сами нагрянут в дом к пенсионерке.
Кадры с места событий мы опубликовали в нашем telegram-канале. Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как две девушки хотели справить нужду у дома пожилой женщины в Уссурийске, но та их прогнала. За это пенсионерку избили, но все попало на запись с камеры видеонаблюдения.