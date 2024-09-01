В Приморье пенсионерка избила девушку и окунула ее лицом в лужу

Кадры с места событий мы опубликовали в нашем telegram-канале. Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как две девушки хотели справить нужду у дома пожилой женщины в Уссурийске, но та их прогнала. За это пенсионерку избили, но все попало на запись с камеры видеонаблюдения.