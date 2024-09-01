Ричмонд
+23°
облачно, без существенных осадков
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ЦПКиО Волгограда аттракцион «завис» из-за скачка на электросетях

В Волгограде с экстрим-аттракциона сняли 36 человек.

Источник: Комсомольская правда

Массу экстремальных эмоций получили 36 посетителей аттракциона «Седьмое небо» в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда 31 августа. Люди пришли покататься и зависли в воздухе на огромной высоте. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ЦПКиО, неприятный инцидент случился из-за скачка напряжения на электросетях.

— Сотрудники парка четко и оперативно действовали в рамках установленных регламентов по безопасности, объект переведён в ручной режим управления и спущен вниз. Пассажирам аттракциона предложены горячий чай и пледы, — рассказали в пресс-службе парка.

Очевидцы сняли ан видео момент спасения: сотрудникам МЧС пришлось подняться наверх, чтобы запустить аттракцион. Все закончилось хорошо.

МЧС