В ЦПКиО Волгограда аттракцион «завис» из-за скачка на электросетях

Массу экстремальных эмоций получили 36 посетителей аттракциона «Седьмое небо» в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда 31 августа. Люди пришли покататься и зависли в воздухе на огромной высоте. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ЦПКиО, неприятный инцидент случился из-за скачка напряжения на электросетях.