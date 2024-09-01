Ещё одного омского пенсионера обманули мошенники

Доверчивый пенсионер отдал аферистам почти сто тысяч рублей.
Мужчина решил попробовать свои силы в инвестировании. Под руководством «специалиста» омич в течение двух недель совершал сделки и наблюдал якобы рост своих вложений.
Но вот вывести прибыль у пенсионера, ожидаемо, не получилось. В результате мужчина лишился 97 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, по данному факту возбуждено уголовное дело.
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