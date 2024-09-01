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В Крыму ливни затопили 5 сел Раздольненского района: воду с домовладений уже откачали

В Крыму ливни подтопили 5 сел Раздольненского района.

Сейчас в Ричмонде: +23° 2 м/с 94% 757 мм рт. ст. +24°
Источник: пресс-служба МЧС России по РК

На северо-западе Крыма мощные ливни обрушились на Раздольненский район.

«В Раздольненском районе ликвидируют последствия непогоды. Из-за схода воды с полей в 5 населенных пунктах Раздольненского района оказались подтопленными 29 частных домовладений и 34 придомовые территории», — сообщили в пресс-службе МЧС России по Республике Крым.

От ливня пострадали села Орловка, Соколы, Зимино, Каштановка и Красноармейское.

«Воды в домах нет», — отметили в ведомстве.

В настоящее время воду с придомовых территорий откачали. Ситуация стабильная.

Крым, как и предупреждали синоптики, настигла «Черноморская депрессия». Вот и пришел сезон дождей на иссушенный знойным летом полуостров.

МЧС