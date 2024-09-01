В Крыму ливни затопили 5 сел Раздольненского района: воду с домовладений уже откачали

На северо-западе Крыма мощные ливни обрушились на Раздольненский район.
«В Раздольненском районе ликвидируют последствия непогоды. Из-за схода воды с полей в 5 населенных пунктах Раздольненского района оказались подтопленными 29 частных домовладений и 34 придомовые территории», — сообщили в пресс-службе МЧС России по Республике Крым.
От ливня пострадали села Орловка, Соколы, Зимино, Каштановка и Красноармейское.
«Воды в домах нет», — отметили в ведомстве.
В настоящее время воду с придомовых территорий откачали. Ситуация стабильная.
Крым, как и предупреждали синоптики, настигла «Черноморская депрессия». Вот и пришел сезон дождей на иссушенный знойным летом полуостров.