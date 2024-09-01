Золотой слиток осужденной мошенницы отправлен на торги в Новосибирской области

В Новосибирской области на торги выставлен золотой слиток 999 пробы весом 250 граммов. Информация о предстоящих торгах размещена на сайте «ГИС Торги».
Слиток является имуществом должника — женщины, осужденной в 2019 году на 15 лет лишения свободы за мошенничество. Тогда сибирячка была признана виновной в 53 эпизодах мошеннических действий, а также в создании и руководстве преступным сообществом.
По данным следствия, женщина обманным путем завладела денежными средствами граждан, предлагая им БАДы с обещаниями похудения, лечения алкоголизма и других проблем со здоровьем. Общий ущерб от ее действий превысил 90 миллионов рублей.
Начальная цена лота составляет 1 427 500 рублей. Торги назначены на 3 октября текущего года.