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Золотой слиток осужденной мошенницы отправлен на торги в Новосибирской области

Начальная цена лота составляет 1 427 500 рублей.

Источник: Freepik

В Новосибирской области на торги выставлен золотой слиток 999 пробы весом 250 граммов. Информация о предстоящих торгах размещена на сайте «ГИС Торги».

Слиток является имуществом должника — женщины, осужденной в 2019 году на 15 лет лишения свободы за мошенничество. Тогда сибирячка была признана виновной в 53 эпизодах мошеннических действий, а также в создании и руководстве преступным сообществом.

По данным следствия, женщина обманным путем завладела денежными средствами граждан, предлагая им БАДы с обещаниями похудения, лечения алкоголизма и других проблем со здоровьем. Общий ущерб от ее действий превысил 90 миллионов рублей.

Начальная цена лота составляет 1 427 500 рублей. Торги назначены на 3 октября текущего года.