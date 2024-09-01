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Челябинец оформил пять кредитов на знакомого

В отношении 22-летнего жителя Челябинска возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Источник: Петр Ковалев/ТАСС

Молодой человек подал 21 заявку на получение кредита, указывая паспортные данные и расчетный счет, к которому он получил доступ обманным путем, своего знакомого. Он заключил договор с пятью микрокредитными организациями. Сумма займов варьировалась от 5 до 30 тысяч рублей. Известно, что он не собирался возвращать деньги.

В ГУ МВД России по Челябинской области пояснили, что уголовное дело удалось расследовать в течение месяца, оно направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу. «В этот период подозреваемому избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде», — пояснили в ведомстве.