Челябинец оформил пять кредитов на знакомого

Молодой человек подал 21 заявку на получение кредита, указывая паспортные данные и расчетный счет, к которому он получил доступ обманным путем, своего знакомого. Он заключил договор с пятью микрокредитными организациями. Сумма займов варьировалась от 5 до 30 тысяч рублей. Известно, что он не собирался возвращать деньги.
В ГУ МВД России по Челябинской области пояснили, что уголовное дело удалось расследовать в течение месяца, оно направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу. «В этот период подозреваемому избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде», — пояснили в ведомстве.