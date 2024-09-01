Челябинец оформил пять кредитов на знакомого

Молодой человек подал 21 заявку на получение кредита, указывая паспортные данные и расчетный счет, к которому он получил доступ обманным путем, своего знакомого. Он заключил договор с пятью микрокредитными организациями. Сумма займов варьировалась от 5 до 30 тысяч рублей. Известно, что он не собирался возвращать деньги.