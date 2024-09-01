Екатеринбуржцы отдали мошенникам почти 41 млн рублей

Так, 33-летнего инженера развела девушка с сайта знакомств, она представилась финансовым аналитиком из Брюсселя и предложила заработать на инвестициях. Мужчина поверил и перевел аферистам почти 12 млн рублей, из них 8,4 млн он взял в кредит.