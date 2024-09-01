Екатеринбуржцы отдали мошенникам почти 41 млн рублей

Именно на такую сумму в УМВД по Екатеринбургу поступило заявлений о мошенничестве.
Так, 33-летнего инженера развела девушка с сайта знакомств, она представилась финансовым аналитиком из Брюсселя и предложила заработать на инвестициях. Мужчина поверил и перевел аферистам почти 12 млн рублей, из них 8,4 млн он взял в кредит.
31 августа сотрудники городской полиции организовали очередной масштабный рейд. На улицы вышли представители УМВД, включая участковых, оперативников, кинологов и автоинспекторов. Возглавил мероприятие начальник ведомства Максим Метелица.
Полицейские рассказали гражданам о распространенных схемах обмана, а также вручили памятки с инструкцией о том, как избежать уловок телефонных аферистов.
Ранее сообщалось, что полиция Екатеринбурга возбудила дело в отношении сотрудницы турагентства 1965 года рождения по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество с использованием служебного положения).
По данным следствия, женщина работала в турагентствах. Она привлекала деньги граждан, но не оформляла им поездки. Средства оставляла себе.