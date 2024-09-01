Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Екатеринбуржцы отдали мошенникам почти 41 млн рублей

Жители уральской столицы на текущей неделе перевели аферистам почти 41 млн рублей.

Именно на такую сумму в УМВД по Екатеринбургу поступило заявлений о мошенничестве.

Так, 33-летнего инженера развела девушка с сайта знакомств, она представилась финансовым аналитиком из Брюсселя и предложила заработать на инвестициях. Мужчина поверил и перевел аферистам почти 12 млн рублей, из них 8,4 млн он взял в кредит.

31 августа сотрудники городской полиции организовали очередной масштабный рейд. На улицы вышли представители УМВД, включая участковых, оперативников, кинологов и автоинспекторов. Возглавил мероприятие начальник ведомства Максим Метелица.

Полицейские рассказали гражданам о распространенных схемах обмана, а также вручили памятки с инструкцией о том, как избежать уловок телефонных аферистов.

Ранее сообщалось, что полиция Екатеринбурга возбудила дело в отношении сотрудницы турагентства 1965 года рождения по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество с использованием служебного положения).

По данным следствия, женщина работала в турагентствах. Она привлекала деньги граждан, но не оформляла им поездки. Средства оставляла себе.