Под поезд в Приморье попала молодая самка амурского тигра

Сотрудники «Земли леопарда» обследовали место гибели амурского тигра. Выяснилось, что под поезд попала молодая самка, не достигшая и двух лет, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
В пресс-службе Центра «Амурский тигр» редакции «КП» рассказали, что у данной ж/д ветки небольшая загруженность, а проходит она неподалеку от нацпарка «Земля леопарда».
Есть вероятность, что погибшая тигрица могла проживать на территории национального парка. Здесь их числится 56. Специалисты планируют узнать особь погибшего тигра и установить, фиксировался ли он на территории «Земли леопарда».
«Полиция оценит действия машиниста и разберется в обстоятельствах», — добавили в Центре «Амурский тигр».
В темное время суток звери не могут оценить скорость и дистанцию от транспорта, неважно поезд это или машина. Часто хищники не воспринимают их как непосредственную угрозу в силу отсутствия опыта, что может привести к таким последствиям.
Зверь мог подняться на железную дорогу, потому что с нее открывается прекрасный обзор для охоты.
«В момент трагедии тигрица находилась в середине моста высотой около 10 метров, и, скорее всего, запаниковала, как только поезд въехал на мост. В попытках спастись начала метаться и попала под колеса», — объяснила Дина Матюхина, старший научный сотрудник ФГБУ «Земля леопарда».
Еще больше кадров с места событий вы можете увидеть в нашем telegram-канале. Ранее «Комсомолка» рассказывала, как тигрица, которая вышла на трассу Хабаровск-Владивосток, умерла. Специалисты до последнего боролись за ее жизнь.