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Хабаровчанин организовал подпольное казино и попал под стражу

В Хабаровске в скором времени начнется судебный процесс над местным жителем, который рискнул создать нелегальное казино.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.

39-летний мужчина с сомнительной репутацией, проживающий в Железнодорожном районе, решил сделать немалую сумму денег на азартных играх. Он закупил десять игровых терминалов и открыл подпольный игорный зал, где любой желающий мог бросить жребий судьбы — конечно, за определенную плату.

Его тайный бизнес вскоре привлек внимание правоохранительных органов, и в отношении хабаровчанина было возбуждено уголовное дело.

«Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд для детального рассмотрения», — сообщили в прокуратуре Хабаровского края.