Хабаровчанин организовал подпольное казино и попал под стражу

39-летний мужчина с сомнительной репутацией, проживающий в Железнодорожном районе, решил сделать немалую сумму денег на азартных играх. Он закупил десять игровых терминалов и открыл подпольный игорный зал, где любой желающий мог бросить жребий судьбы — конечно, за определенную плату.