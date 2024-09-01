Хабаровчанин организовал подпольное казино и попал под стражу

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.
39-летний мужчина с сомнительной репутацией, проживающий в Железнодорожном районе, решил сделать немалую сумму денег на азартных играх. Он закупил десять игровых терминалов и открыл подпольный игорный зал, где любой желающий мог бросить жребий судьбы — конечно, за определенную плату.
Его тайный бизнес вскоре привлек внимание правоохранительных органов, и в отношении хабаровчанина было возбуждено уголовное дело.
«Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд для детального рассмотрения», — сообщили в прокуратуре Хабаровского края.