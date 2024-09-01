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Красноярцу грозит 5 лет колонии за обман с талонами на топливо

Об инциденте рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Источник: Reuters

Так, в конце апреля в дежурную часть обратилась женщина и заявила, что ее обманул приятель мужа на 27 тысяч рублей.

Выяснилось, что мошенник решил обогатиться и предложил красноярке купить несуществующие талоны на топливо. Цену обозначил в 54 тысячи рублей за 2 тонны бензина АИ-95.

Женщина согласилась и перевела аванс в размере 27 тысяч. После этого мужчина перестал выходить на связь.

Полицейские быстро задержали мошенника. Оказалось, что ранее он уже был судим за кражи и аферы. Против него снова завели уголовное дело, теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.