Красноярцу грозит 5 лет колонии за обман с талонами на топливо

Так, в конце апреля в дежурную часть обратилась женщина и заявила, что ее обманул приятель мужа на 27 тысяч рублей.
Выяснилось, что мошенник решил обогатиться и предложил красноярке купить несуществующие талоны на топливо. Цену обозначил в 54 тысячи рублей за 2 тонны бензина АИ-95.
Женщина согласилась и перевела аванс в размере 27 тысяч. После этого мужчина перестал выходить на связь.
Полицейские быстро задержали мошенника. Оказалось, что ранее он уже был судим за кражи и аферы. Против него снова завели уголовное дело, теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.