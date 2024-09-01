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Задержан подозреваемый в убийстве 33-летней модели в Петербурге

Он полностью признал вину.

Источник: ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу

Силовики задержали подозреваемого в убийстве 33-летней жительницы Петербурга. Ее тело нашли в Невском районе у ДК «Невский». Женщина умерла от двух ударов ножом в грудь. ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу сообщило о задержании подозреваемого — дважды судимого за убийство мужчины.

— По версии следствия, 28 августа злоумышленник в ходе конфликта нанес не менее двух ударов ножом в область груди 33-летней женщины. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия. 31 августа злоумышленник был задержан, — сообщили в следственном комитете.

СК опубликовал часть допроса подозреваемого мужчина полностью признает вину. Судя по всему, у него с возник конфликт с женщиной.

— Я сказал ей, что не буду продолжать разговор, но она сказал нет, тогда я достал нож и ударил ее. — сказал задержанный.

Об убитой известно, что ей 33 года. Она приехала в Петербург из Ростовской области, модельным бизнесом, запускала магазин по продаже ювелирных украшений.

СК