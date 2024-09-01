В Ростове огонь уничтожил ресторан на территории парка «Кумжа»

Август оказалась в Ростовской области рекордным по числу пожаров. Особенно ландшафтных. Так, по данным регионального департамента ДПЧС, только за минувшую неделю случилось 98 возгораний камыша и сухой травы на общей площади 30 тыс. кв. метров. По сравнению с ситуацией годом ранее, ландшафтных пожаров стало на 24% больше, а их общая площадь увеличилась на треть.