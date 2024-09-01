В Ростове огонь уничтожил ресторан на территории парка «Кумжа»

Сегодня, 1 сентября, в Ростове-на-Дону произошёл пожар в ресторанном комплексе, расположенном в этнографическом парке «Кумжа», сообщила пресс-служба регионального Управления МЧС России. Сгоревший ресторан расположен в одном из самых зелёных мест южной столицы — Кумженской роще.
По информации ГУ МЧС РФ по Ростовской области, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного рано утром — в 5:35. В столь ранний час гостей в заведении не было.
Сначала начала гореть крыша, затем огонь охватил и всё строение, пишет издание donnews.ru со ссылкой на очевидцев ЧП.
В тушении огня участвовали 28 человек, прибывшие на 10 пожарных машинах. «В 7:50 локализовать огонь удалось на площади 700 квадратных метров, а в 8:35 — ликвидировать открытое горение», — уточнили в пресс-службе.
Ранее rostov.aif.ru сообщал о том, что 30 августа в городе Каменск-Шахтинский сгорел парк-отель.
Август оказалась в Ростовской области рекордным по числу пожаров. Особенно ландшафтных. Так, по данным регионального департамента ДПЧС, только за минувшую неделю случилось 98 возгораний камыша и сухой травы на общей площади 30 тыс. кв. метров. По сравнению с ситуацией годом ранее, ландшафтных пожаров стало на 24% больше, а их общая площадь увеличилась на треть.