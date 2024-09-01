МЧС РФ сообщило об обнаружении обломков пропавшего на Камчатке Ми-8

«С воздуха обнаружены обломки пропавшего ранее вертолета», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Уточняется, что обломки находятся на высоте 900 м вблизи места, где экипаж вертолета выходил на связь.
Министр по делам ЧС Камчатского края Сергей Лебедев также написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что пропавший борт обнаружен, и он, предварительно, потерпел крушение.
Вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» на Камчатке пропал накануне. Воздушное судно направлялось в поселок Николаевка Елизовского района Камчатского края. Длина пути составляет около 25 км, полет должен был занять несколько минут, но экипаж перестал выходить на связь.
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