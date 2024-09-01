С воздуха обнаружены обломки пропавшего ранее вертолета на Камчатке

Воздушное судно следовало по маршруту Николаевка — вулкан Вачкажец — Николаевка. Однако в назначенное время, а именно в 16:05, экипаж на связь не вышел, вертолет не прибыл в пункт назначения. Точное место расположения обломков МИ-8 на данный момент выясняют специалисты.