С воздуха обнаружены обломки пропавшего ранее вертолета на Камчатке

Спустя сутки поисков удалось обнаружить место крушения вертолета МИ-8 на Камчатке. Борт авиакомпании «Витязь-Аэро» заметил с воздуха обломки пропавшего воздушного судна на высоте 900 метров вблизи места, где экипаж последний раз выходил на связь, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Воздушное судно следовало по маршруту Николаевка — вулкан Вачкажец — Николаевка. Однако в назначенное время, а именно в 16:05, экипаж на связь не вышел, вертолет не прибыл в пункт назначения. Точное место расположения обломков МИ-8 на данный момент выясняют специалисты.
«Обломки воздушного судна находятся на высоте 900 метров вблизи места, где последний раз выходили на связь», — сообщили «КП» в пресс-службе МЧС.
Отметим, что именно «Витязь-Аэро» принадлежит разбившийся вертолет. После пропажи вертолета следственное управление на транспорте завело уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
На данный момент новостей о погибших и пострадавших нет. Информация уточняется. С родными туристов, попавших в беду, общаются психологи МЧС.