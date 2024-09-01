В Троицке на пожаре в садовом товариществе от непотушенной сигареты погиб пенсионер

ЧП произошло вечером 29 августа в СНТ «Любитель». Горел садовый домик площадью 16 квадратных метров. Для ликвидации возгорания было задействовано 3 единицы техники и 10 человек личного состава. В ведомстве рассказали, что на месте было обнаружено тело мужчины 1955 года рождения.