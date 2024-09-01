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В Троицке на пожаре в садовом товариществе от непотушенной сигареты погиб пенсионер

Это предварительные причины пожара, которые озвучили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Источник: Соцсети

ЧП произошло вечером 29 августа в СНТ «Любитель». Горел садовый домик площадью 16 квадратных метров. Для ликвидации возгорания было задействовано 3 единицы техники и 10 человек личного состава. В ведомстве рассказали, что на месте было обнаружено тело мужчины 1955 года рождения.

Как сообщал «МК-Челябинск», служебная овчарка по кличке Юта помогла раскрыть кражу в магазине в Верхнеуральском районе. Она взяла след злоумышленников, которые скрылись на служебном автомобиле. Полицейским удалось установить номер и марку автомобиля, а также личности преступников.

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