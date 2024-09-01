В Лисках обломки БПЛА упали на крышу частного дома

— Отправив жену с детьми в подвал, выскочил на улицу. Попросил выбежавших соседей перекрыть газ, сам взобрался на потолок пострадавшего дома и стал гасить возгорание водой из шланга. Никто не паниковал, мы все вместе успели даже эвакуировать машину из поврежденного гаража за минуту до обрушения крыши.