В Лисках обломки БПЛА упали на крышу частного дома

Беспилотник упал около пяти утра в 3-м переулке Героя Машина. От осколков и ударной волны пострадали несколько жилых домов. Наибольший ущерб нанесен дому, в котором на момент падения беспилотника самолетного типа жителей, к счастью, не оказалось.
Подробности нашему корреспонденту рассказал местный житель Игорь Орлов, принявший участие в ликвидации последствий взрыва.
— Отправив жену с детьми в подвал, выскочил на улицу. Попросил выбежавших соседей перекрыть газ, сам взобрался на потолок пострадавшего дома и стал гасить возгорание водой из шланга. Никто не паниковал, мы все вместе успели даже эвакуировать машину из поврежденного гаража за минуту до обрушения крыши.
На место происшествия оперативно прибыли глава района Игорь Кирнос, его заместитель Валерий Дегтярев и представители силовых структур. Сотрудники районного оперативного штаба во главе с и. о. мэра Лисок Виктором Чирковым оценивают размеры ущерба пострадавшим домам.