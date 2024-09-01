В Сочи мужчина сорвался с подпорной стены и упал в реку

Как оказалось, пострадавший недавно перенес инсульт. Из-за этого у него закружилась голова, и мужчина упал в воду. Сын быстро сориентировался и кинулся в воду. Он вытащил отца из реки и вызвал спасателей. Мужчину подняли наверх, после чего отдали сотрудникам скорой помощи.