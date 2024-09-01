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В Сочи мужчина сорвался с подпорной стены и упал в реку

В Сочи мужчина сорвался с подпорной стены и упал в реку, сообщает Служба спасения курорта.

Вечером 31 августа пожилой мужчина упал с четырехметровой высоты. Он получил травму головы и ушиб плеча.

Как оказалось, пострадавший недавно перенес инсульт. Из-за этого у него закружилась голова, и мужчина упал в воду. Сын быстро сориентировался и кинулся в воду. Он вытащил отца из реки и вызвал спасателей. Мужчину подняли наверх, после чего отдали сотрудникам скорой помощи.

Ранее мы сообщали, что в Сочи туристы застряли в каньоне горной реки. Трое туристов в возрасте от 25 до 26 лет занимались каньонингом и застряли в 15 метрах над водой. Выбраться самостоятельно им не удалось.