«Люди охраняли ее дом»: Как живет женщина из Ростовской области, на глазах у которой убили сына и его невесту

Однако не все было так гладко. Несмотря на новый роман, Елене продолжал доставлять неприятности бывший ухажер. Он хотел возобновить отношения, а на отказы отвечал угрозами. Женщина нередко жаловалась знакомым, что экс-парень преследует ее. А незадолго до трагедии она рассказывала, что он напал на нее прямо посреди улицы.