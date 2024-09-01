«Люди охраняли ее дом»: Как живет женщина из Ростовской области, на глазах у которой убили сына и его невесту

В конце апреля в одном из сел Ростовской области произошло громкое преступление. В своем доме были убиты 36-летний Николай и его 25-летняя невеста. В убийстве заподозрили бывшего мужчину девушки.
ЖАЛОВАЛАСЬ, ЧТО БЫВШИЙ ПРЕСЛЕДОВАЛ И УГРОЖАЛ.
Напомним, Елена и Николай встречались около трех месяцев. Незадолго до трагедии пара стала жить в доме Николая, вместе с его мамой.
Однако не все было так гладко. Несмотря на новый роман, Елене продолжал доставлять неприятности бывший ухажер. Он хотел возобновить отношения, а на отказы отвечал угрозами. Женщина нередко жаловалась знакомым, что экс-парень преследует ее. А незадолго до трагедии она рассказывала, что он напал на нее прямо посреди улицы.
МАТЬ УСПЕЛА СПРЯТАТЬСЯ В КУХНЕ.
Трагедия произошла ночью 24 апреля. По предварительным данным, бывший мужчина Елены через окно пробрался в дом ее жениха. Он тут же напал на пару с ножом. Как рассказывал источник «КП-Ростов-на-Дону», женщина пыталась защитить Николая. Подозреваемый смертельно ранил обоих.
Выжить удалось только одному человеку в доме — 55-летней матери Николая. Расправа произошла на глазах у несчастной. Она сама могла стать жертвой, но успела спрятаться в кухне.
После убийства подозреваемый скрылся. Спустя несколько дней ревнивца нашли. Как оказалось, он прятался в лесополосе в Краснодарском крае. На задержанного завели дело по статье «Убийство двух и более лиц». Он будет находиться в СИЗО до суда.
ПЫТАЕТСЯ ВЕРНУТЬСЯ К ОБЫЧНОЙ ЖИЗНИ.
Жители села сразу откликнулись на чужое горе. Так, пока беглеца икали, люди дежурили возле дома Николая.
— Его мать очень боялась, что преступник вернется. Даже после того, как подозреваемого задержали, люди какое-то время продолжали охранять дом. Чтобы его хозяйке было хотя бы немного спокойнее, — говорит один из сельчан.
Сейчас мать Николая пытается вернуться к обычной жизни. Женщина не осталась одна: ее поддерживают дочь и внучка. По словам знакомых, дончанка продолжает работать на заводе, начала делать ремонт в доме.
— Насколько знаю, она проходит психологическую реабилитацию. Старается держаться. Все наши люди готовы всегда прийти к ней на помощь.
Расследование продолжается. Если подозреваемого признают виновным, ему может грозить срок до 20 лет или пожизненное заключение.