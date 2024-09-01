Появились кадры с места крушения Ми-8Т на Камчатке

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» на Камчатке пропал накануне, 31 августа. Он направлялся в поселок Николаевка Елизовского района. Длина пути составляет около 25 км, полет должен был занять несколько минут, но связь с экипажем была сорвана.