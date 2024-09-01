Появились кадры с места крушения Ми-8Т на Камчатке

На видео с высоты показаны обломки воздушного суда. На кадрах видно, что от вертолета осталась лишь груда металла после катастрофы.
Обломки Ми-8Т находятся на высоте 900 м вблизи места, откуда последний раз экипаж выходил на связь.
Вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» на Камчатке пропал накануне, 31 августа. Он направлялся в поселок Николаевка Елизовского района. Длина пути составляет около 25 км, полет должен был занять несколько минут, но связь с экипажем была сорвана.
Предварительно, на борту Ми-8 находились 22 человека. Уточнялось, что среди пассажиров находились финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин и его супруга. В поисках пропавшего вертолета участвуют спасатели МЧС России. Росавиация 1 сентября также подключила к поискам самолет Ан-26 из парка Камчатского авиационного предприятия для осуществления радиотехнического поиска.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после пропажи вертолета. Как рассказал «Известиям» гендиректор «Витязь-Аэро» Виктор Сиротин, техническое состояние борта было исправным.