Восемь человек погибли в аварии с минивеном в Нижегородской области

Страшная авария произошла днем 1 сентября в Навашинском районе Нижегородской области — здесь минивен влетел в отбойник. По предварительным данным, погибли восемь человек.
— Водитель минивена не справился с управлением и врезался в отбойник, — сообщает телеграм-канал «Нижний № 1». — Погибли восемь человек. Детей среди них нет.
Информацию об аварии уже подтвердили в прокуратуре Нижегородской области. Сейчас на место трагедии выехал прокурор.
— Сегодня днем на автомобильной дороге федерального значения М-12 «Восток» произошло ДТП с участием минивэна, — говорится в сообщении ведомства. — В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.
Уже известно, что на место трагедии выехал прокурор Навашинского района Евгений Матвеев.