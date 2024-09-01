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Восемь человек погибли в аварии с минивеном в Нижегородской области

Трагедия произошла на трассе М-12 в Навашинском районе.

Страшная авария произошла днем 1 сентября в Навашинском районе Нижегородской области — здесь минивен влетел в отбойник. По предварительным данным, погибли восемь человек.

— Водитель минивена не справился с управлением и врезался в отбойник, — сообщает телеграм-канал «Нижний № 1». — Погибли восемь человек. Детей среди них нет.

Информацию об аварии уже подтвердили в прокуратуре Нижегородской области. Сейчас на место трагедии выехал прокурор.

— Сегодня днем на автомобильной дороге федерального значения М-12 «Восток» произошло ДТП с участием минивэна, — говорится в сообщении ведомства. — В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

Уже известно, что на место трагедии выехал прокурор Навашинского района Евгений Матвеев.