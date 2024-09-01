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Спасатели добрались до места крушения вертолета на Камчатке

Спасатели прибыли на место крушения вертолета, предварительно удалось обнаружить тела 17 погибших, поиски продолжаются. На борту Ми-8Т находились 22 человека — 19 пассажиров и трое членов экипажа.

Источник: МЧС России

Спасателей доставили к месту крушения вертолета Ми-8Т на Камчатке, на месте найдены тела 17 погибших, поиски продолжаются, сообщила пресс-служба МЧС в телеграм-канале.

«На месте находятся девять спасателей поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Камчатскому краю. Уже найдены 17 тел», — сказано в сообщении.

Спасателей доставили к месту крушения на другом вертолете.

Вертолет авиакомпании «Витязь-Аэро», летевший с площадки на вулкане Вачкажец в село Николаевка, пропал утром 31 августа. На его борту находились 22 человека: три члена экипажа и 19 пассажиров, сообщили в Росавиации.

Обломки вертолета были найдены утром 1 сентября на высоте 900 м неподалеку от места, где экипаж вертолета в последний раз выходил на связь. По предварительным данным, выживших при крушении нет.

На борту вертолета в числе пассажиров находились финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин и его жена. Об этом сообщили источники РБК, затем информацию подтвердили в самой организации.

МЧС