Спасатели добрались до места крушения вертолета на Камчатке

Спасателей доставили к месту крушения вертолета Ми-8Т на Камчатке, на месте найдены тела 17 погибших, поиски продолжаются, сообщила пресс-служба МЧС в телеграм-канале.
«На месте находятся девять спасателей поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Камчатскому краю. Уже найдены 17 тел», — сказано в сообщении.
Спасателей доставили к месту крушения на другом вертолете.
Вертолет авиакомпании «Витязь-Аэро», летевший с площадки на вулкане Вачкажец в село Николаевка, пропал утром 31 августа. На его борту находились 22 человека: три члена экипажа и 19 пассажиров, сообщили в Росавиации.
Обломки вертолета были найдены утром 1 сентября на высоте 900 м неподалеку от места, где экипаж вертолета в последний раз выходил на связь. По предварительным данным, выживших при крушении нет.
На борту вертолета в числе пассажиров находились финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин и его жена. Об этом сообщили источники РБК, затем информацию подтвердили в самой организации.