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Группировка «Восток» улучшила тактическое положение

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Украинские формировании за сутки потеряли до 100 военнослужащих, танк и гаубицу М198 производства США в зоне ответственности группировки войск «Восток», сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Восток” улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 58-й, 72-й механизированных, 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Новоукраинка и Разлив Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ», — говорится в сообщении.

Противник потерял до 100 военнослужащих, танк, два автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства и 155 мм гаубицу М198 производства США, уточнили в ведомстве.