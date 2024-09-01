В Лесколово из-за халатности дежурного был закрыт переезд

Востребованный переезд в Лесколово (Всеволжский район) был закрыт порядка 40 минут. Всему виной — халатность дежурного по переезду. Вернее, его сильное желание спать. Очевидцы, увидев закрытый переезд, отправились искать дежурного и нашли спящим в его коморке. Удары в дверь и окна помещения его разбудить не смогли. Пришлось вскрыть окно и растолкать мужчину. Только после этого он открыл переезд.