Потерял семью и стал инвалидом: За ДТП, в котором разбилась пара с двумя детьми, осудили водителя из Ростовской области

Каких-то несколько секунд, и мужчина потерял жену и маленького сына. Для семьи из Ростовской области обычная поездка к бабушке обернулась настоящей трагедией. В водителе вся семья была уверена, но никто не застрахован от непредвиденных обстоятельств на дороге. Преградой на пути их легковушки оказался грузовик на мокрой дороге.
ЕХАЛИ В ГОСТИ К БАБУШКЕ.
Как рассказывает источник «КП — Ростов-на-Дону» 31-летний Владимир и 30-летняя Ирина (все имена изменены — прим. ред.) жили в Новочеркасске. Они воспитывали двоих детей: 11-летнюю дочь Ирины от первого брака и четырехлетнего общего сына.
Семья часто навещала маму Ирины, которая жила на юге Ростовской области. В тот роковой день, 31 мая, супруги как раз везли детей к бабушке. Пока собрались и заехали за покупками, было уже около шести часов вечера, лил дождь.
— В такую погоду Вова всегда ездит аккуратно, тем более в салоне — дети, он вел машину спокойно, не позволял себе лихачить, — вспоминают знакомые.
Выезжая из Новочеркасска, Ирина написала СМС-ку матери, что семья уже в пути. Позже предупредила:
— Долго тянулись в пробке в районе Кагальницкой, будем ближе к полуночи.
Машина ускорялась в местах, где дождя не было, и замедлялась на мокрой дороге. Недалеко от моста через реку Мечетку белая «Лада Гранта» начала спуск с холма, как вдруг дорогу ей преградил грузовик. Большегруз боком заехал на полосу легковушки.
НЕУПРАВЛЯЕМАЯ МАХИНА ПЕРЕКРЫЛА ДОРОГУ.
За рулем грузовика Hyundai HD 120 находился 43-летний Сергей. Водитель фирмы окон ехал с очередного заказа «пустой». В автомобиле оставались только пирамиды для перевозки конструкций. Возвращаясь со стороны Ставрополя в направлении Ростова, он ехал навстречу «Гранте» по своей полосе. Внезапно на скользкой дороге машину начало заносить. Началось так называемое аквапланирование, когда из-за воды авто теряет сцепление с дорогой.
Сергей начал выкручивать руль в сторону заноса, влево. Пытался остановиться на противоположной ему обочине.
В это время Владимир, которому навстречу неслась неуправляемая махина, пытался замедлить свое авто, чтобы избежать столкновения.
Оба не успели. Кабина Hyundai оказалась в кювете, а корма еще на проезжей части. В этот момент под правый борт грузовика, ближе к заднему колесу, влетела «Гранта».
У МАМЫ И СЫНА НЕ БЫЛО ШАНСОВ.
Водитель грузовой машины выскочил на дорогу и увидел «Лады», из которой раздавались крики девочки. Сергей сразу же вызвал скорую помощь. Подоспели очевидцы — водители и пассажиры машин, ехавших следом. Вместе люди попытались вытащить из легковушки пострадавших.
Те, кто сидел в легковушке слева, — Владимир и его падчерица — получили серьезные травмы. Мужчину забрали в реанимацию. Девочку на другой «скорой» отвезли в больницу соседнего района, а потом перевели в детскую областную в Ростове.
У пассажиров справа — Ирины и ее четырехлетнего сына — не было шансов. Эта часть машины превратилась в груду металла.
ЛИШИЛИСЬ СЕМЬИ.
Водителя грузовика Сергей утверждал, что столкновение произошло гораздо позже, когда он уже вышел из машины и шел ставить аварийный знак. Но в момент ДТП его видели слишком много глаз: люди подтвердили, что водитель покинул авто уже после аварии.
— Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», — прокомментировали в прокуратуре Егорлыкского района. — Суд приговорил водителя грузовика к четырем годам и двум месяцам лишения свободы в колонии-поселении и на два с половиной года запретил ему работать водителем.
Уже больше года прошло с той трагедии. Владимир, потерявший жену и маленького сына, на всю жизнь остался инвалидом. Девочка, которая осталась без мамы и брата, тоже до сих пор не восстановилась, и ей требуется периодическое лечение. Осиротевшего ребенка забрал в свою новую семью кровный отец.