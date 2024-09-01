Потерял семью и стал инвалидом: За ДТП, в котором разбилась пара с двумя детьми, осудили водителя из Ростовской области

Каких-то несколько секунд, и мужчина потерял жену и маленького сына. Для семьи из Ростовской области обычная поездка к бабушке обернулась настоящей трагедией. В водителе вся семья была уверена, но никто не застрахован от непредвиденных обстоятельств на дороге. Преградой на пути их легковушки оказался грузовик на мокрой дороге.