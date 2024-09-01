В Нижегородской области восемь человек погибли в ДТП

В начале августа в Нижегородской области на дороге М-12 столкнулись два грузовика и микроавтобус. В результате 18 человек пострадали. Авария произошла в Сергачском муниципальном округе. Водитель одного из грузовиков погиб. Среди пострадавших есть один ребенок.