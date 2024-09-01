ВС РФ поразили ВСУ в 18 населенных пунктах Курской области

В МО РФ уточнили, что оперативно-тактической авиацией нанесены удары в Сумской области по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов 21-й, 22-й и 41-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ и 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й, 107-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Белополье, Бояро-Лежичи, Глухов, Лука, Ободы, Орловка, Свесса, Перше Травня, Сумы и Юнаковка.