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Названа предполагаемая причина крушения Ми-8 на Камчатке

Потерпевший крушение на Камчатке вертолет Ми-8 мог разбиться из-за ошибки пилота. Об этом в воскресенье, 1 сентября, сообщили в штабе по ликвидации последствий катастрофы.

«В качестве приоритетной версии рассматривается ошибка пилотирования в сложных метеоусловиях», — передает «Интерфакс».

В штабе добавили, что в тумане пилот мог не заметить сопку и задеть ее склон. В качестве еще одной причины будет рассмотрена версия отказа техники, однако она не считается основной, подчеркнул представитель ведомства.

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» на Камчатке пропал накануне, 31 августа. Он направлялся в поселок Николаевка Елизовского района. Предварительно, на борту Ми-8 находились 22 человека, среди которых был финансовый директор Российского футбольного союза Арсений Замятин и его жена.

МЧС России 1 августа сообщило об обнаружении обломков пропавшего Ми-8. Позже ведомство проинформировало, что спасатели нашли 17 тел погибших на месте крушения вертолета. Поиски остальных находившихся на борту продолжаются.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после пропажи вертолета. Как рассказал «Известиям» гендиректор «Витязь-Аэро» Виктор Сиротин, техническое состояние борта было исправным.