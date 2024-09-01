Названа предполагаемая причина крушения Ми-8 на Камчатке

«В качестве приоритетной версии рассматривается ошибка пилотирования в сложных метеоусловиях», — передает «Интерфакс».
В штабе добавили, что в тумане пилот мог не заметить сопку и задеть ее склон. В качестве еще одной причины будет рассмотрена версия отказа техники, однако она не считается основной, подчеркнул представитель ведомства.
Вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» на Камчатке пропал накануне, 31 августа. Он направлялся в поселок Николаевка Елизовского района. Предварительно, на борту Ми-8 находились 22 человека, среди которых был финансовый директор Российского футбольного союза Арсений Замятин и его жена.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после пропажи вертолета. Как рассказал «Известиям» гендиректор «Витязь-Аэро» Виктор Сиротин, техническое состояние борта было исправным.