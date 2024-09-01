В Татарстане экс-начальника колонии-поселения № 18 отдали под суд

Завершено расследование уголовных дел экс-начальника татарстанской колонии-поселения № 18 и бывшего начальника производственного отдела центра трудовой адаптации осужденных этого исправительного учреждения. В зависимости от роли каждого они обвиняются по следующим статьям: «злоупотребление должностными полномочиями» и «служебный подлог», сообщает следственный комитет Татарстана.
«Все материалы уже направлены в суд для рассмотрения по существу», — рассказали в ведомстве.
Как полагает следствие, с 2022 по 2024 года начальник колонии-поселения приказывал одному из осужденных покупать холодильник в комнату длительных свиданий, бетонные кольца для канализации, а после и вовсе указал сделать для него стол.
Согласно материалам уголовных дел, начальник производственного отдела этой колонии-поселения тоже совершил должностное преступление. В прошлом году знакомая попросила его помочь починить ее автомобиль. Утверждается, что начальник отдела поручил это сделать одному из осужденных. Ремонт шел около месяца. Все это время осужденный должен был быть занят на производстве. В итоге по бумагам так и было. Начальник отдела внес в табель учета рабочего времени ложные сведения об этом.