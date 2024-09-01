В Татарстане экс-начальника колонии-поселения № 18 отдали под суд

Согласно материалам уголовных дел, начальник производственного отдела этой колонии-поселения тоже совершил должностное преступление. В прошлом году знакомая попросила его помочь починить ее автомобиль. Утверждается, что начальник отдела поручил это сделать одному из осужденных. Ремонт шел около месяца. Все это время осужденный должен был быть занят на производстве. В итоге по бумагам так и было. Начальник отдела внес в табель учета рабочего времени ложные сведения об этом.