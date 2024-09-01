В Харькове сообщили о повреждениях инфраструктуры после взрывов

По его словам, в городе также есть пострадавшие. Ранее он сообщил, что в Харькове прозвучала серия взрывов. Кроме того, Синегубов доложил об ударе по городу Люботино, в результате которого ранения получили три человека.
Корреспондент «Укринформ» сообщил о шести взрывах и столбах дыма в Харькове.
В регионе объявлена воздушная тревога. Всего предупреждение действует в шести областях Украины.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
31 августа глава харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев заявил, что российские военные улучшили позиции в городе Волчанске в Харьковской области. По его словам, в городе ежедневно происходят «позиционные бои».
В начале июля украинские власти объявили принудительную эвакуацию детей из населенных пунктов Волчанской общины, расположенных в 20−30-километровой зоне от границы с Россией.