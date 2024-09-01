На Южном Урале сотрудница банка похитила у вкладчиков 10 млн рублей

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, жительница Варненского района стала фигурантом сразу нескольких уголовных дел. Речь идет в девяти кражах денег с банковских счетов и одном мошенничестве. Полицейские установили, что сотрудница, используя свое служебное положение, изготавливала фиктивные доверенности от имени вкладчиков для снятия денег в кассе банка. В дальнейшем женщина переводила суммы на свои подконтрольные счета и распоряжалась деньгами в личных целях.