Шесть детей и пять взрослых пострадали в ДТП с маршрутным автобусом в Бурятии

В Бурятии врезались друг в друга грузовое и пассажирское авто. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД республики, авария произошла примерно в час дня возле села Поселье. Известно, что 64-летний водитель микроавтобуса столкнулся с полуприцепом КАМАЗа. В ДТП получили повреждения пять взрослых и шесть детей.