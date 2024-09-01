Шесть детей и пять взрослых пострадали в ДТП с маршрутным автобусом в Бурятии

В Бурятии врезались друг в друга грузовое и пассажирское авто. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД республики, авария произошла примерно в час дня возле села Поселье. Известно, что 64-летний водитель микроавтобуса столкнулся с полуприцепом КАМАЗа. В ДТП получили повреждения пять взрослых и шесть детей.
— У двоих из пострадавших состояние средней степени тяжести. Пациентов в тяжелом состоянии нет, — сообщила министр здравоохранения Евгения Лудупова.
Незамедлительно к месту аварии приехали семь бригад медиков. Полицейские разбираются в произошедшем.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что четыре ребенка пострадали в ДТП в Бурятии. Выпивший пенсионер не справился с управлением и вылетел на встречку. Один ребенок в коме.