Фигурант дела о взятках в Петербурге должен более 2 млрд по госконтракту

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело против трех бывших сотрудников одной из компаний за получение взятки и злоупотребление должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа, а также против главы строительной фирмы, подозреваемого в даче взятки. Речь идет о контракте на корректировку проектной документации и завершение строительно-монтажных работ корпусов многопрофильной клиники Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Петербурге. Фирма, генеральный директор которой подозревается в даче взятки, выступала в качестве субподрядчика.
Та же фирма также была субподрядчиком по контракту на строительство и реконструкцию зданий Международного противоминного центра ВС РФ. Согласно судебным документам, договор был заключен в 2021 году, а в 2024-м заказчик через суд потребовал взыскать с фирмы более двух миллиардов рублей за невыполнение обязательств по контракту.
Суд удовлетворил иск, обязав фирму выплатить долг в размере более 1,7 миллиарда рублей, а также неустойку в размере более 300 миллионов рублей.