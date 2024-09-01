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Фигурант дела о взятках в Петербурге должен более 2 млрд по госконтракту

Фигурант дела о взятках, связанных с гособоронзаказом на строительство военной клиники в Санкт-Петербурге, задолжал более двух миллиардов рублей за невыполнение обязательств по контракту на строительство и реконструкцию объектов в военном городке Международного противоминного центра ВС РФ.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело против трех бывших сотрудников одной из компаний за получение взятки и злоупотребление должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа, а также против главы строительной фирмы, подозреваемого в даче взятки. Речь идет о контракте на корректировку проектной документации и завершение строительно-монтажных работ корпусов многопрофильной клиники Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Петербурге. Фирма, генеральный директор которой подозревается в даче взятки, выступала в качестве субподрядчика.

Та же фирма также была субподрядчиком по контракту на строительство и реконструкцию зданий Международного противоминного центра ВС РФ. Согласно судебным документам, договор был заключен в 2021 году, а в 2024-м заказчик через суд потребовал взыскать с фирмы более двух миллиардов рублей за невыполнение обязательств по контракту.

Суд удовлетворил иск, обязав фирму выплатить долг в размере более 1,7 миллиарда рублей, а также неустойку в размере более 300 миллионов рублей.