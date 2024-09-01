Фигурант дела о взятках в Петербурге должен более 2 млрд по госконтракту

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело против трех бывших сотрудников одной из компаний за получение взятки и злоупотребление должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа, а также против главы строительной фирмы, подозреваемого в даче взятки. Речь идет о контракте на корректировку проектной документации и завершение строительно-монтажных работ корпусов многопрофильной клиники Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Петербурге. Фирма, генеральный директор которой подозревается в даче взятки, выступала в качестве субподрядчика.