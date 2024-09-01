Появились подробности смертельной аварии на трассе М‑12 в Навашинском округе

Водитель минивэна, который попал в аварию на трассе М-12 1 сентября, рассказал, что столкнулся с большегрузом. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.
1 сентября произошла смертельная авария на трассе М-12 «Восток». 16 человек пострадали, из них 8 погибли.
В МВД региона сообщили, что водителем был 32-летний гражданин Таджикистана. По словам мужчины, он столкнулся с большегрузом, из-за чего потерял управление и въехал в отбойник. Машина перевернулась.
В результате ДТП 2 пассажира вылетели из минивэна на встречную полосу движения. Всего в минивэне находилось 12 человек.
«Сотрудники ГАИ продолжают работу на месте аварии, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что движение заблокировано на участке трассы М-12 в результате аварии.