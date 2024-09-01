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Появились подробности смертельной аварии на трассе М‑12 в Навашинском округе

По словам водителя, он столкнулся с большегрузом, из-за чего потерял управление и въехал в отбойник.

Водитель минивэна, который попал в аварию на трассе М-12 1 сентября, рассказал, что столкнулся с большегрузом. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

1 сентября произошла смертельная авария на трассе М-12 «Восток». 16 человек пострадали, из них 8 погибли.

В МВД региона сообщили, что водителем был 32-летний гражданин Таджикистана. По словам мужчины, он столкнулся с большегрузом, из-за чего потерял управление и въехал в отбойник. Машина перевернулась.

В результате ДТП 2 пассажира вылетели из минивэна на встречную полосу движения. Всего в минивэне находилось 12 человек.

«Сотрудники ГАИ продолжают работу на месте аварии, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что движение заблокировано на участке трассы М-12 в результате аварии.