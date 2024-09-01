В Нижнем Тагиле простились с девочкой, погибшей из-за обрушения подъездов

Трагедия на улице Сибирской произошла ровно месяц назад — 1 августа. Из-за взрыва обрушились первый и второй подъезды жилого пятиэтажного дома. Следующие двое суток спасатели доставали людей из-под завалов. Количество погибших к настоящему моменту составляет 11 человек.