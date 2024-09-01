В Нижнем Тагиле простились с девочкой, погибшей из-за обрушения подъездов

В Нижнем Тагиле 1 сентября прошли похороны 12-летней девочки скончавшейся в больнице после обрушения дома на улице Сибирской.
— 29 августа девочка скончалась в Детской городской больнице № 9. Она почти месяц боролась за жизнь, — рассказывал источник «КП-Екатеринбург».
Отпевание прошло в храме Воскресения Христова. Проститься с девочкой пришли сотни жителей Нижнего Тагила. Ее похоронили на Исинском кладбище.
Трагедия на улице Сибирской произошла ровно месяц назад — 1 августа. Из-за взрыва обрушились первый и второй подъезды жилого пятиэтажного дома. Следующие двое суток спасатели доставали людей из-под завалов. Количество погибших к настоящему моменту составляет 11 человек.