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В Нижнем Тагиле простились с девочкой, погибшей из-за обрушения подъездов

Сотни людей пришли проститься с девочкой, погибшей после обрушения подъездов.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Тагиле 1 сентября прошли похороны 12-летней девочки скончавшейся в больнице после обрушения дома на улице Сибирской.

— 29 августа девочка скончалась в Детской городской больнице № 9. Она почти месяц боролась за жизнь, — рассказывал источник «КП-Екатеринбург».

Отпевание прошло в храме Воскресения Христова. Проститься с девочкой пришли сотни жителей Нижнего Тагила. Ее похоронили на Исинском кладбище.

Трагедия на улице Сибирской произошла ровно месяц назад — 1 августа. Из-за взрыва обрушились первый и второй подъезды жилого пятиэтажного дома. Следующие двое суток спасатели доставали людей из-под завалов. Количество погибших к настоящему моменту составляет 11 человек.