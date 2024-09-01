Песков: разговор Путина и Байдена во время телемоста в 2021 году был жестким

«Я думал, что это, может быть, ошибка перевода. Английский ведь — это тоже очень гибкий язык и очень богатый на двойные значения слов и так далее, пытался и это понять. Даже были такие неловкие попытки из администрации Белого дома запустить вот эту версию, что, дескать, у этого слова могут быть и другие оттенки, и так далее. Но там все было четко сказано», — резюмировал Песков.