По делу о наезде «умного» трамвая на пешеходов у «Приморской» будут судить водителя

Как сообщили 1 сентября в региональном ГУ МВД, в ходе расследования были назначены многочисленные экспертизы, по результатам которых было установлено, что дорожная авария произошла по вине 46-летнего вагоновожатого.
Следователи выяснили, что водитель трамвая не только нарушил ПДД, заключающееся в выборе небезопасного скоростного режима, но и пренебрег должностной инструкцией, не проверив действие всех видов тормозов транспортного средства.
Водителю было предъявлено обвинение. Свою вину он полностью признал. В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу, уточнили в полиции.
«Ъ-СПб» писал, что «умный» ретротрамвай «Довлатов» на скорости сбил пешеходов у станции метро «Приморская» днем 12 апреля. Пострадали три человека, один из которых впоследствии скончался. Вагон проходил техническую обкатку и следовал без пассажиров, при этом система интеллектуальной помощи водителю в этот момент была отключена. Инцидент официально прокомментировали в «Горэлектротрансе». Также по поводу случившегося высказался губернатор Петербурга Александр Беглов. Полиция возбудила по факту ДТП уголовное дело.