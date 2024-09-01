По делу о наезде «умного» трамвая на пешеходов у «Приморской» будут судить водителя

«Ъ-СПб» писал, что «умный» ретротрамвай «Довлатов» на скорости сбил пешеходов у станции метро «Приморская» днем 12 апреля. Пострадали три человека, один из которых впоследствии скончался. Вагон проходил техническую обкатку и следовал без пассажиров, при этом система интеллектуальной помощи водителю в этот момент была отключена. Инцидент официально прокомментировали в «Горэлектротрансе». Также по поводу случившегося высказался губернатор Петербурга Александр Беглов. Полиция возбудила по факту ДТП уголовное дело.