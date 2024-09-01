Погибли 423 человека, тела 65 не нашли. Почти 40 лет назад в море у Новороссийска затонул пассажирский лайнер

В результате столкновения в борту «Нахимова» образовалась пробоина площадью почти 80 кв. метров. Практически моментально затопленными оказались машинное отделение и электростанция. Пароход пошел ко дну через 8 минут после столкновения. Позднее некоторые эксперты утверждали, что «Нахимову» не хватило каких-то шести секунд, чтобы избежать столкновения с сухогрузом. Как знать? Может быть, отойди он строго по расписанию в 22.00 от причальной стенки новороссийского морвокзала — ничего бы этого могло и не быть.