Погибли 423 человека, тела 65 не нашли. Почти 40 лет назад в море у Новороссийска затонул пассажирский лайнер

С момента крушения пассажирского парохода «Адмирал Нахимов» прошло уже 38 лет…
31 августа 1986 года красавец-лайнер с 1200 пассажирами на борту причалил к порту Новороссийска. Эта остановка длилась недолго. Потом пароход должен был отправиться в Сочи. Время отправления задержали. Вместо 22 часов, он вышел в море на две минуты позже. Это стечение обстоятельств стало роковым.
В этот вечер с женой и детьми я пришел на морвокзал полюбоваться белоснежным лайнером. Мы надеялись увидеть живьем Льва Лещенко, который по слухам должен был дать концерт на борту парохода. Но Лев Валерьянович по какой-то причине задержался в Краснодаре и в Новороссийск не приехал.
После того, как судно взяло курс в открытое море, оно столкнулось с сухогрузом «Петр Васев». Это произошло в районе мыса Дообский, где стоит одноименный маяк. Из 1200 пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту судна, погибли 423 человека, из них 64 члена экипажа судна. Тела 65 человек так и не были извлечены.
В результате столкновения в борту «Нахимова» образовалась пробоина площадью почти 80 кв. метров. Практически моментально затопленными оказались машинное отделение и электростанция. Пароход пошел ко дну через 8 минут после столкновения. Позднее некоторые эксперты утверждали, что «Нахимову» не хватило каких-то шести секунд, чтобы избежать столкновения с сухогрузом. Как знать? Может быть, отойди он строго по расписанию в 22.00 от причальной стенки новороссийского морвокзала — ничего бы этого могло и не быть.
Люди не забывают о трагедии. В ночь на 1 сентября они собрались на траурное мероприятие. Как полагается по православному обычаю, торжественную панихиду в память об усопших совершил настоятель кабардинского храма св. Пантелеймона отец Сергий. Затем под трехкратный гудок парохода наступила минута молчания, после которой собравшиеся возложили цветы к монументу.
Увы, много лет прошло, и на этот раз у памятника не было ни тех, кто выжил тогда в этой кошмарной трагедии, ни родственников погибших.