Число пострадавших при обстреле Белгорода выросло до 11

Глава региона также уточнил, что при обстреле были выбиты окна в 22 квартирах 14 многоквартирных домов. В восьми частных домовладениях также повреждены кровли и фасады. Вячеслав Гладков также сообщал, что в результате атаки загорелся автомобиль и балкон одной и квартир. Ранее в Белгородской области объявляли ракетную опасность.