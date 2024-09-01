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Число пострадавших при обстреле Белгорода выросло до 11

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при атаке на Белгород, по уточненным данным, пострадали 11 человек. Ранее сообщалось о девяти пострадавших, в числе которых двое детей.

Источник: РИА "Новости"

«В крайне тяжелом состоянии двое детей: у одного мальчика проникающее осколочное ранение брюшной полости и открытый перелом правой стопы, у второго — обширные раны обеих ног. Оба ребенка сейчас уже в операционных», — написал Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Глава региона также уточнил, что при обстреле были выбиты окна в 22 квартирах 14 многоквартирных домов. В восьми частных домовладениях также повреждены кровли и фасады. Вячеслав Гладков также сообщал, что в результате атаки загорелся автомобиль и балкон одной и квартир. Ранее в Белгородской области объявляли ракетную опасность.