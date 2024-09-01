Число пострадавших при обстреле Белгорода выросло до 11

«В крайне тяжелом состоянии двое детей: у одного мальчика проникающее осколочное ранение брюшной полости и открытый перелом правой стопы, у второго — обширные раны обеих ног. Оба ребенка сейчас уже в операционных», — написал Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Глава региона также уточнил, что при обстреле были выбиты окна в 22 квартирах 14 многоквартирных домов. В восьми частных домовладениях также повреждены кровли и фасады. Вячеслав Гладков также сообщал, что в результате атаки загорелся автомобиль и балкон одной и квартир. Ранее в Белгородской области объявляли ракетную опасность.