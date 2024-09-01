«РИА Новости» узнало об аресте участков железной дороги по делу Ахметова

В 2020 году СК возбудил дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК (содействие террористической деятельности), а позднее обратился в Басманный суд Москвы с ходатайством об аресте активов российской «дочки» «Метинвеста». По версии следователей, руководители и бенефициары SCM Holdings Limited перечисляли средства украинским военнослужащим с расчетного счета ООО «Метинвест Евразия», после чего был наложен арест до 2 августа на активы компании, в том числе «дочки» ООО «Белгородметаллоснаб» и «Метинвест Б. В.». Как писал «Коммерсантъ», речь идет о десятках миллионов рублей. Представители компании безуспешно пытались оспорить это решение.