Минэнерго Украины сообщило о повреждении объекта энергетики в Харькове

«Был атакован один из энергетических объектов. Сейчас ведется ликвидация последствий обстрела», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Министерство обороны РФ информацию не комментировало.
Ранее в этот день сообщалось, что в Харькове произошла серия взрывов на фоне объявленной там воздушной тревоги. До этого мэр города Игорь Терехов сообщил, что в ночь на воскресенье в городе прогремел звук взрыва.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято в связи с обострением обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.