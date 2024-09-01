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Минэнерго Украины сообщило о повреждении объекта энергетики в Харькове

В Харькове поврежден энергетический объект. Об этом 1 сентября сообщили в пресс-службе министерства энергетики Украины.

Источник: AP 2023

«Был атакован один из энергетических объектов. Сейчас ведется ликвидация последствий обстрела», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Министерство обороны РФ информацию не комментировало.

Ранее в этот день сообщалось, что в Харькове произошла серия взрывов на фоне объявленной там воздушной тревоги. До этого мэр города Игорь Терехов сообщил, что в ночь на воскресенье в городе прогремел звук взрыва.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято в связи с обострением обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.