В Нижегородской области завели дело после ДТП с минивэном

Как отметили в управлении, днем на участке трассы М-12 мужчина 1992 года рождения, являющийся гражданином Таджикистана, за рулем минивэна не справился с управлением и врезался в отбойник, после чего машина опрокинулась. В автомобиле находилось 11 граждан Узбекистана, которые на территории РФ находятся законно.