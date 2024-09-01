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В Нижегородской области завели дело после ДТП с минивэном

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело заведено в Нижегородской области после ДТП с минивэном. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Источник: Официальный телеграм-канал прокуратуры Нижегородской области

По информации министерства здравоохранения региона, в результате ДТП погибли восемь человек и столько же пострадали.

«По факту ДТП следственным отделом МО МВД России “Навашинский” возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Ведется следствие. Назначен ряд экспертиз и исследований», — говорится в сообщении.

Как отметили в управлении, днем на участке трассы М-12 мужчина 1992 года рождения, являющийся гражданином Таджикистана, за рулем минивэна не справился с управлением и врезался в отбойник, после чего машина опрокинулась. В автомобиле находилось 11 граждан Узбекистана, которые на территории РФ находятся законно.

Прокуратура