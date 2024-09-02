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МВД Башкирии разыскивает мужчину, избившего 18-летнего парня

Сотрудники отдела МВД России по Белебеевскому району ведут розыск подозреваемого, который ночью в поселке Приютово напал на 18-летнего парня.

Как сообщили в МВД Башкирии, мужчина нанес множественные удары по голове потерпевшего. Материалы передали в следственные органы, где возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство с применением насилия».

— Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается, — отметили в правоохранительном ведомстве. — Ведется комплекс оперативно-розыскных мероприятий для задержания подозреваемого.

Пострадавшего осмотрели медики и отпустили на амбулаторное лечение. Расследование дела взяла под контроль прокуратура республики.