МВД Башкирии разыскивает мужчину, избившего 18-летнего парня

Как сообщили в МВД Башкирии, мужчина нанес множественные удары по голове потерпевшего. Материалы передали в следственные органы, где возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство с применением насилия».
— Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается, — отметили в правоохранительном ведомстве. — Ведется комплекс оперативно-розыскных мероприятий для задержания подозреваемого.
Пострадавшего осмотрели медики и отпустили на амбулаторное лечение. Расследование дела взяла под контроль прокуратура республики.