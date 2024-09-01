Mash: ВС России штурмуют Угледар, там идут активные бои

«Мы без спешки забираем все лесополки, закапываемся и движемся дальше. У нас несколько слоев обороны, нас противник не выдавит. Стратегический плацдарм, если его берем, то получается перерезаем дорогу. Они откатываются ближе к Угледару, мы их начинаем выдавливать».