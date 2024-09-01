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На Украине во время учебного полета разбился вертолет Ми-2

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Военный вертолет Ми-2 разбился под Харьковом на Украине во время выполнения учебного полета, погибли два человека.

Источник: Эрик Романенко/ ТАСС

Об этом сообщил Харьковский национальный университет Воздушных сил Украины на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По его информации, погибшие — члены экипажа вертолета.