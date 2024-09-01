На Украине во время учебного полета разбился вертолет Ми-2

Об этом сообщил Харьковский национальный университет Воздушных сил Украины на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
По его информации, погибшие — члены экипажа вертолета.
МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Военный вертолет Ми-2 разбился под Харьковом на Украине во время выполнения учебного полета, погибли два человека.
Об этом сообщил Харьковский национальный университет Воздушных сил Украины на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
По его информации, погибшие — члены экипажа вертолета.