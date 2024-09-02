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Алаудинов: ВСУ начали распылять «непонятный газ» над Курской областью

Бойцы спецназа «Ахмат» сбили дрон «Баба-яга» Вооруженных сил Украины (ВСУ), который распылял над Курской областью газ с неизвестным химическим составом. Об этом в воскресенье, 1 сентября, сообщил командир подразделения генерал-майор Апти Алаудинов.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Вражеский беспилотник также выслеживал российский FPV-дрон. Военный подчеркнул, что любые попытки киевского режима атаковать территорию региона и продвинуться вглубь страны останутся провальными. Кроме того, армия противника продолжает нести серьезные потери.

— С этой «Бабы-яги» они все время сбрасывают газы какие-то непонятные. Но если прямо сказать, противник продолжал сегодня безрезультатные попытки продвинуться, — передает слова Алаудинова Telegram-канал «Соловьев».

Спецназ «Ахмат» ликвидировал две бронемашины, миномет и крупный украинский БПЛА на Курском направлении.

31 августа глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео со взятыми в плен солдатами Вооруженных сил Украины. Среди захваченных боевиков также оказался представитель националистического батальона «Айдар»*.

*Запрещенная в России террористическая и экстремистская организация.