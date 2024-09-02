Алаудинов: ВСУ начали распылять «непонятный газ» над Курской областью

Вражеский беспилотник также выслеживал российский FPV-дрон. Военный подчеркнул, что любые попытки киевского режима атаковать территорию региона и продвинуться вглубь страны останутся провальными. Кроме того, армия противника продолжает нести серьезные потери.
— С этой «Бабы-яги» они все время сбрасывают газы какие-то непонятные. Но если прямо сказать, противник продолжал сегодня безрезультатные попытки продвинуться, — передает слова Алаудинова Telegram-канал «Соловьев».
Спецназ «Ахмат» ликвидировал две бронемашины, миномет и крупный украинский БПЛА на Курском направлении.
31 августа глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео со взятыми в плен солдатами Вооруженных сил Украины. Среди захваченных боевиков также оказался представитель националистического батальона «Айдар»*.
*Запрещенная в России террористическая и экстремистская организация.