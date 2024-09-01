Массовая драка мигрантов произошла в Подмосковье

По данным ведомства, после жалобы местных жителей на место происшествия прибыл отряд полиции. На опубликованных МВД кадрах видно, что в потасовке участвовали более пяти человек, еще несколько бегали вокруг дерущихся. Сотрудники правоохранительных органов задержали 23 иностранца, информации о пострадавших не поступало.