Что произошло в Иркутске в ночь на 2 сентября 2024: последние новости

Сразу два крупных ДТП произошло Бурятии. Первая авария в Баргузинском районе. Там столкнулись две «Тойоты» по вине выпившего пенсионера. В итоге в больницу были экстренно госпитализированы четверо детей в возрасте от трех до 17 лет. Один из них в коме.