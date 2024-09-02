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Что произошло в Иркутске в ночь на 2 сентября 2024: последние новости

В Иркутске отметили годовщину образования суворовского училища.

Источник: Комсомольская правда

Сразу два крупных ДТП произошло Бурятии. Первая авария в Баргузинском районе. Там столкнулись две «Тойоты» по вине выпившего пенсионера. В итоге в больницу были экстренно госпитализированы четверо детей в возрасте от трех до 17 лет. Один из них в коме.

Второе ДТП произошло возле села Поселье. Маршрутка с пассажирами врезалась в КАМАЗ. Травмы получили пять взрослых и шесть детей, их состояние оценивают как средней степени тяжести.

В Иркутске прошло торжественное мероприятие в честь годовщины образования суворовского училища. В нем приняли участие 240 воспитанников, а также их педагоги. В этом году ряды первокурсников пополнили 60 пятиклассников. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев лично поздравил каждого из ребят и пожал руку.

В поселке Вересовка Иркутска завершаются работы на новой спортивной площадке. Она появилась благодаря инициативе представителей ТОСа и жителей. На объекте уже положили асфальт, облагородили зону отдыха и поставили тренажеры. На них смогут заниматься как дети, так и взрослые.