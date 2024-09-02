На Камчатке нашли тело еще одного погибшего при крушении вертолета

31 августа вертолет Ми-8, на борту которого находились 19 пассажиров и три члена экипажа, пропал в Камчатском крае. Воздушное судно следовало по маршруту вулкан Вачкажец — село Николаевка, но исчезло с радаров спустёя пять минут после вылета.